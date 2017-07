Voigtländer 65 mm f/2 Macro Apo-Lanthar – nowy obiektyw manualny dla systemu Sony E oficjalnie

O tym obiektywie słyszeliśmy już od prawie roku. Pierwsze informacje na jego temat pojawiły się bowiem we wrześniu, podczas ubiegłorocznej Photokiny. Teraz jednak Cosina już oficjalnie ogłosiła premierę nowego manualnego modelu z rodziny Voigtländer dla systemu Sony E oraz jego pełną specyfikację. Zapowiada się bardzo ciekawy i pod wieloma względami niebanalny produkt. Szczególne połączenie szkła portretowego i makro, w dodatku znacznie bardziej "kompatybilne systemowo", niż wiele innych manualnych konstrukcji producentów niezależnych.

Model noszący oficjalną nazwę Voigtländer 65 mm f/2 Macro Apo-Lanthar to stałoogniskowa konstrukcja opracowana specjalnie z myślą o aparatach systemu Sony E. Odznacza się on wysoką jakością wykonania (m.in. w całości metalowy korpus) i nawiązuje do dość legendarnej już serii znakomitych obiektywów APO-LANTHAR. Najważniejsze cechy tego obiektywu to ogniskowa 65 mm, skala odwzorowania 1:2 (dzięki minimalnej odległości ostrzenia 31 cm) oraz przysłona regulowana w zakresie f/2–22. Bardzo ważnym elementem jest też obecność na złączu bagnetu styków zapewniających pełną współpracę obiektywu z korpusem – m.in. w zakresie asysty ostrzenia (peaking) oraz stabilizacji obrazu.