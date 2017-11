Voigtlander Macro APO Lanthar 65 mm f/2,0 z mocowaniem typu E

Voigtlander Macro APO Lanthar 65 mm f/2,0 to jasny, manualny obiektyw skierowany do miłośników makrofotografii oraz fotografii portretowej. APO Lanthar 65 mm wyposażony został w mocowanie typu E, umożliwiające montaż na aparatach marki Sony.

Wykorzystanie najnowszych metod produkcyjnych pozwoliło inżynierom Cosiny udoskonalić klasyczną konstrukcję obiektywu i dostosować go do współpracy z nowoczesnymi matrycami cyfrowych aparatów fotograficznych. Zastosowanie soczewki asferycznej wyeliminowało niemal całkowicie zjawisko aberracji chromatycznej, dzięki czemu obrazy uzyskiwane przy użyciu Voigtlander APO Lanthar 65 mm są niesamowicie ostre i bogate w detale.

