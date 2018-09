Za co użytkownicy pokochali aplikację mobilną VSCO?

VSCO to nie tylko aplikacja mobilna umożliwiająca wykonywanie zdjęć i rozbudowaną ich edycję przy użyciu różnorodnych filtrów oraz narzędzi, ale również społeczność fotografów zgromadzona zarówno wokół oprogramowania, jak i innych serwisów społecznościowych, np. Instagrama (za pośrednictwem #vsco). Tym co w szczególności podbiło serca fotografów mobilnych są presety, które symulują różnorodne materiały światłoczułe.

Kluczowa jest dla mnie wiedza na temat mojego aparatu - muszę znać go tak dobrze, aby zupełnie nie myśleć o tym, co robię - mówi fotograf dzikiej przyrody Paul Nicklen.

Aplikacja VSCO dostępna jest na Androida i iOS. Umożliwia wykonywanie zdjęć (zastępuje standardową aplikację fotograficzną i pozwala na korzystanie z formatu RAW) i ich edytowanie, a także zaimportowanie fotografii znajdujących się w urządzeniu. Dostępna jest w wersji darmowej, jednakże posiadającej nieco ograniczeń – aby mieć dostęp do większej liczby presetów i pełnej funkcjonalności konieczne jest wykupienie dostępu. Wersja VSCO X kosztuje 19,99 $ za rok dostępu i pozwala na korzystanie z ponad 130 unikatowych presetów (nowe są sukcesywnie dodawane), dodatkowych ustawień ich działania, dzielenia się 20 filtrami, korzystania z bazy wiedzy, a także funkcji edytowania wideo i dodawania ramek do zdjęć.

VSCO ma oddanych fanów na całym świecie. Na Instagramie co chwilę pojawiają się nowe fotografie oznaczone różnymi wariacjami hashtagu związanego z aplikacją - #vscocam, #vscogood czy #vscogram. Tylko pierwszy z wymienionych zgromadził niemal 200 milionów fotografii. Ponadto użytkownicy wymieniają się "przepisami" na fotografie, udostępniając schematy ustawienia presetów np. na Pintereście. Od niedawna mogą to robić dużo prościej za pomocą funkcji Recipes obsługiwanej przez aplikację VSCO.

