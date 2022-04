W aparacie tego fotografa żyje… pająk

Ta historia to chyba prawdziwy koszmar dla pasjonatów fotografii, którzy jednocześnie są dotknięci arachnofobią - I to nie dlatego że dotyczy makrofotografii pająków, lecz dlatego, że głównym jej bohaterem jest… pająk żyjący w wizjerze aparatu.



Wewnątrz aparatu zamieszkał pająk - dowiedz się, jak można go stamtąd usunąć

Kanadyjski fotograf Joel Robison miał problem ze swoim aparatem. Otóż patrząc przez wizjer aparatu widział, że jest zamazany i nagle zdał sobie sprawę, iż wewnątrz zadomowił się spory pająk. Nieco ponad pół roku temu zakupił nowego bezlusterkowca Sony A7R III. W międzyczasie dość intensywnie użytkował swój aparat i choć podróżował do Wielkiej Brytanii czy Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, to jednak nie bywał w żadnych egzotycznych miejscach. A mimo to przydarzyła mu się taka niezwykła przygoda.