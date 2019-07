W drodze – 50 pięknych zdjęć z podróży

Prezentujemy 50 finałowych zdjęć z międzynarodowego konkursu fotograficznego #RoadTrip2019. Podróże bywają kształcące i inspirujące, tym razem już same fotografie z drogi mogą stać się impulsem do spakowania plecaka z aparatem fotograficznym.

Fotografia podróżnicza z natury jest ekscytująca, dlatego łatwo jest dać się ponieść podczas przygotowań. Fantastycznie byłoby móc zabrać ze sobą cały swój sprzęt fotograficzny, jednak w praktyce ten pomysł się nie sprawdza. Warto też fotografować w formacie RAW, co zapewnia większą elastyczność po powrocie, ale oznacza też, konieczność podróżowania z kilkoma kartami pamięci o dużej pojemności. Trzeba również wyrobić sobie zwyczaj regularnego przegrywania zdjęć na laptopa lub dysk zewnętrzny. W tym samym czasie warto zrobić notatki ze słowami kluczowymi i opisami miejsc, osób i wydarzeń uchwyconych na zdjęciach. Gdy już wykonasz ujęcia, które zaplanowałeś, zostaw sobie czas na eksperymenty – zmień pespektywę, przejedź w tryb czarno-biały, spróbuj wyjść poza utartą tematykę swoich zdjęć.

W poszukiwaniu inspiracji, można przyjeżdżając do nowego miejsca, rzucić okiem na stojaki z pocztówkami – zwykle znajdziesz tam najbardziej fotogeniczne miejsca w okolicy.

Większość podróżujących fotografów marzy, o wykonaniu pięknych portretów środowiskowych, który uchwycą kulturę i charakter fotografowanej osoby. Niewielu jednak decyduje się podejść i poprosić o zgodę, bojąc się odmowy. Pamiętajmy jednak, że szanse na odpowiedź twierdzącą, połączoną z uśmiechem, są takie same.

Podróż jest zwykle doskonałym pretekstem do fotografowania. Po pierwsze robimy zdjęcia, żeby mieć fotograficzny pamiętnik, w którym utrwalimy wszystko to, co chcemy zapamiętać i o czym chcemy opowiedzieć po powrocie.

Gdzieś w Rumunii. Fot. @goanga

Bojonegoro City, Filipiny. Fot. @wahyutoa

Serra da Estrela, Portugalia. Fot. @ksenia_zaiets

Gdzieś w Indonezji. Fot. @bimopradityo Thüringen,

Niemcy. Fot. @wunderbilder

Gdzieś w Australii. Fot. @carlesalonsophotography

Tasikmalaya, Indonezja. Fot. @rianbungsu

Gdzieś w Szwajcarii. Fot. @lucacornago

Gdzieś w Indiach. Fot. @hareeshgoud

Gdzieś w Kerali w Indiach. Fot. @carlesalonsophotography

Gdzieś w Indonezji. Fot. @hugohealy

Gdzieś w Indiach. Fot. @sanjaymakhijani

Gdzieś w Europie. Fot. @aska2016

Fot. @rodrirou

Fot. @thedronelad

Gdzieś w Tajlandii. Fot. @blackustad

Gdzieś w Hiszpanii. Fot. @juansancheziv

Dolina Cocora, Kolumbia. Fot. @dovscollection

Gdzieś w Bawarii, w Niemczech. Fot. @anskar

Gdzieś w Indiach. Fot. @ debdatta75

Gdzieś w Australii. Fot. @mimiscover

Bangladesz. Fot. @ tutul1410

Gdzieś w Indonezji. Fot. @nico_edhi

Gdzieś w Chile. Fot. @ mayke.do

Gdzieś w Kenii. Fot. @jeetujam

Gdzieś w Norwegii. Fot. @dgdrc

Etna Volcano, Sicilia, Italy. Fot. @jolpicture

Gdzieś w Iranie. Fot. @mohammadmoheimany

Gdzieś w Maroku. Fot. @juliannieves

Gdzieś w Chile. Fot. @anyisa

Fot. @pherrography

Gdzieś w Indiach. Fot. @ hsquare24

Gdzieś w Grecji. Fot. @maralypa

Barcelona, ​​Hiszpania. Fot. @ kike_p73

Gdzieś na Łotwie. Fot. @jevgenij

Gdzieś w Chorwacji. Fot. @lilabulic

Gdzieś w Nowej Zelandii. Fot. @hardingmicha

Isla de Gran Canaria, Hiszpania. Fot. @photollarena

Gdzieś w Patagonii, Argentyna. Fot. @franciscopaez

Gdzieś w Andaluzji w Hiszpanii. Fot. @rutkiewicz

Gdzieś w Indiach. Fot. @subeeshmohanan

Navarra, Hiszpania. Fot. @dracodo

Gdzieś w Dubaju. Fot. @rollimages

Gdzieś w Kenii. Fot. @dorahmalemba

Gdzieś w Myanmarze. Fot. @myothet

Kuala Lumpur, Malezja. Fot. @zainalazrin

Fot. @Ibatalla

Gdzieś w Holandii. Fot. @heikofritz

Gdzieś w Indonezji. Fot. @_artshangkala

Bandung, Indonezja. Fot. @bastian_as