W fotografii ruchu wszystkie decyzje trzeba podejmować szybciej

Fotografowanie ruchu wymaga znajomości technik, praktyki i uważnej obserwacji. Jeśli uda Ci się naprawdę dobrze zgłębić tajniki fotografii ruchu, to niemal każda inna jej dziedzina wyda Ci się błahostką, każde wydarzenie będzie zdawało się przebiegać w zwolnionym tempie.



Dołącz do Uczestników e-kursu „Fotografowanie ruchu”, w którym nauczysz się wszystkiego co niezbędne, aby uchwycić ruch na zdjęciach.



Sam wybierasz sobie porę nauki. Materiały szkoleniowe przesyłane są w formie e-booków raz w tygodniu, na Twoje konto e-mail. Dodatkowo, po zakończeniu e-kursu otrzymasz płytę CD, na której znajdują się wszystkie materiały szkoleniowe oraz dodatki i film szkoleniowy, stanowiący podsumowanie zagadnień omawianych w trakcie e-kursu. Uczestnicy otrzymują: 3 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

w postaci e-booków w formacie PDF dodatek: Wpływ pozycji fotografa na jakość zdjęcia

Wpływ pozycji fotografa na jakość zdjęcia dodatek: Zza kulis fotografowania sportowych pasji

Zza kulis fotografowania sportowych pasji dodatek: Fotografia ultraszybka Po zakończeniu e-kursu Uczestnicy otrzymują: płytę CD zawierającą materiały e-kursu i dodatki;

certyfikat ukończenia e-kursu Uwaga: E-kurs rozpoczyna się 9 października 2017 r. Cena: 89 zł Szczegółowy program kursu Lekcja 1. Wstęp O czym należy pamiętać, fotografując obiekty w ruchu Kiedy nacisnąć spust migawki Obiekty zmieniające odległość względem aparatu Im bliżej, tym trudniej Praktyka stałej gotowości Technika panoramowania – "śledzenie" obiektu przy dłuższych czasach naświetlania Trudności i wyzwania Inne wersje techniki panningu Sposób na ruch i… bałagan Wykonywanie zdjęć w trybie seryjnym Wyszukiwanie miejsc do fotografowania obiektów ruchomych Kluczowe są umiejętności planowania i przewidywania Rzeczy i sytuacje niepowtarzalne Konkurencja potrafi być groźna Zawodowi fotografowie o ruchu w fotografii Ćwiczenia do wykonania Lekcja 2. Jak przygotować się do wykonania zdjęcia 10 kroków do udanego zdjęcia Najczęściej popełniane błędy oraz sposoby ich uniknięcia 10 kroków obróbki cyfrowej Prezentacja mistrzowskiej fotografii oraz jej omówienie Przydatne akcesoria oraz idealny sprzęt Lekcja 3 Najczęściej popełniane błędy i sposoby ich eliminacji w fotografii sportowej: Stosowanie zbyt krótkich lub zbyt długich w stosunku do wymogów sytuacji czasów naświetlania Używanie układu AF działającego w trybie Single Focus Próba śledzenia tego, co się dzieje w kadrze poprzez nerwowe i urywane ruchy aparatu Fotografowanie w trybie zdjęć pojedynczych Zajęcie złego miejsca lub częsta zmiana stanowiska Wpychanie się w pole widzenia innym fotografom oraz przeszkadzanie sportowcom

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl