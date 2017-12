W Idaho powstał pierwszy Międzynarodowy Rezerwat Ciemnego Nieba w USA

Podjęto decyzje o założeniu Międzynarodowego Rezerwatu Ciemnego Nieba w Idaho, który będzie pierwszym takim miejscem w Stanach Zjednoczonych i dwunastym na świecie (trzecim pod względem powierzchni). Tytuł został nadany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciemnego Nieba (IDA). Obszar rezerwatu oferuje 3600 km² czystego, nocnego nieba, niezakłóconego światłami cywilizacji. Dzięki temu możliwe są obserwacje wielu ciał niebieskich, niewidocznych w innych obszarach USA.



Zakładanie zarówno rezerwatów, jak i parków ciemnego nieba jest niezwykle istotne dla entuzjastów astronomii i dzikiej przyrody. Światło emitowane przez cywilizację nie tylko blokuje dostęp do obserwacji gwiazd, ale również zakłóca funkcjonowanie wielu organizmów. Wyznaczenie takiego obszaru na terenie Idaho jest skutkiem wieloletniego procesu, będącego wspólnym wysiłkiem mieszkańców, lokalnych przedsiębiorstw i urzędników, którzy pracowali nad ograniczenie emisji światła.

