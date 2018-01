W konkursie RX0 Video Challenge do wygrania sprzęt o wartości do 5000 euro

Firma Sony zaprasza ambitnych filmowców i pasjonatów rzemiosła filmowego do udziału w europejskim[i] konkursie na twórczy, inspirujący projekt, w którym wykorzystany zostanie aparat kompaktowy Sony RX0. Każde zgłoszenie to szansa na zdobycie sprzętu Sony o wartości do 5000 euro. Główną nagrodą jest ceniony, pełnoklatkowy korpus Sony α7SII i obiektyw SELP28135G, a co miesiąc, przez cały czas trwania konkursu, będzie można zdobyć również nagrody dodatkowe - aparaty RX0.

Ważący zaledwie 110 g [ii] model RX0 to superminiaturowy, wytrzymały, wodoodporny aparat, dzięki któremu twórcy treści mogą produkować materiały filmowe niedostępnymi dotąd technikami. Sercem urządzenia jest warstwowy przetwornik obrazu Exmor RS™CMOS typu 1,0" o rozdzielczości 15,3 megapiksela [iii]. Aparat pozwala na użycie wielu twórczych funkcji wideo, takich jak nagrywanie filmu do odtworzenia w 40-krotnie zwolnionym tempie [iv], profil obrazu (S-Log2) czy reprodukcja przez łącze HDMI "czystego" sygnału o rozdzielczości 4K [v]. System sterowania wieloma aparatami umożliwia realizację twórczych wizji przy użyciu zestawów złożonych z wielu egzemplarzy aparatu połączonych bezprzewodowo lub przewodowo.