W lodowcu odnaleziono aparaty zagubione 85 lat temu

Ekipa ekspedycyjna Griffina Posta udała się na lodowiec Walsh w Parku Narodowym Kluane na Jukonie, aby znaleźć aparat fotograficzny pozostawiony przez legendarnego alpinistę Bradforda Washburna 85 lat temu - Po prawie tygodniu poszukiwań, zła pogoda zmusiła około połowy załogi do odlotu, a pozostali członkowie zespołu również mieli już kończyn swoją eskapadę. Jednak ostatniego dnia poszukiwań jedna z członkiń ekipy Dora Medrzycka przedstawiła teorię, gdzie może znajdować się sprzęt.







Tego typu lodowce mają krótkie intensywne okresy aktywności, co utrudnia odtworzenie ruchu tych lodowców w długich skalach czasowych. Ostatniego dnia ekspedycji doktorantka zauważyła pasma gruzu, które dały wgląd w to, jak i kiedy lodowiec mógł się wznieść. Następnie dokonała ekstrapolacji ruchu lodowca i sformułowała nową teorię, która "okazała się trafna".

