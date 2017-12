W pogoni za światłem - 14 fotografów wykonuje zdjęcia portretowe tym samym obiektywem

21 grudnia przypada najkrótszy, a więc i najciemniejszy dzień roku. Słońce znajduje się wtedy najniżej nad horyzontem. Dla wielu osób przesilenie zimowe oznacza ciepłe skarpety, kubek z ciepłym napojem i mało światła dziennego. Dla fotografa takie ciemniejsze dni to jednak doskonała okazja, żeby zrobić twórcze zdjęcia z elementami zarówno sztucznego oświetlenia, jak i niezwyczajnego w tym okresie światła dziennego.



Z okazji tego niezwykłego czasu firma Sony postawiła przed kilkoma europejskimi autorami zdjęć portretowych zadanie, by podjęli „pogoń za światłem” i za pomocą obiektywu SEL100F28GM utrwalili piękne obrazy.

