W pogoni za światłem - zachwycające krajobrazy w obiektywie Stefana Forstera

Przez ostatnie dwanaście lat Stefan Forster podróżował po świecie, aby uchwycić naturalne piękno najbardziej odległych miejsc na Ziemi. Efekty jego pracy zostały ostatnio wydane w albumie „Chasing Light”. „Pierwszy wybór zdjęć do albumu to około dwa tysiące dwieście czterdzieści fotografii” – mówi Forster, który ostatecznie musiał ograniczyć się do stu pięćdziesięciu zdjęć, i przyznaje, że to była najtrudniejsza rzecz, jaką w życiu zrobił.

