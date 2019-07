W pogoni za światłem - zdjęcia ślubne w międzynarodowym projekcie marki Nikon

Zadaniem, jakie postawiono przed fotografami takimi jak The Kitcheners czy Tali Photography było pokazanie, co z ich perspektywy oznacza “Pogoń Za Światłem" (Pursuit Of Light). Do wykonania zdjęć wykorzystane zostały pełnoklatkowe bezlusterkowe modele Nikon Z 7 i Nikon Z 6, w komplecie z różnymi obiektywami NIKKOR. Podczas prac nad projektem fotografowie zmierzyli się z trzema wyzwaniami – uchwycić ulotne emocje dnia ślubu, wydobyć piękno "złotej godziny" oraz poeksperymentować ze światłocieniem.

W efekcie powstały zachwycające serie zdjęć w przepięknych sceneriach, od bajkowych krajobrazów Palm Springs po nostalgiczne doliny Szkocji – wszystko z wykorzystaniem szerokiej średnicy bagnetu Z, doskonałej do eksperymentowania ze światłem w przeróżnych okolicznościach.

Najważniejszym wyzwaniem było jednak uwiecznienie intymnej więzi, łączącej parę młodą w tym wyjątkowym dniu.

The Golden State – ślub Jamie i Glenn, Palm Springs, California. Zdjęcie wykonane aparatem Nikon Z 6 + NIKKOR Z 50mm f/1.8 S 1/3200 s | f/2.8 | 50mm | ISO 50 © Tali Photography

Pochodzące z Niemiec fotografki, siostry Tali i Claudia, połączyły kadry rodem z luksusowych magazynów modowych z naturalną celebracją miłości. Testując bezgłośną migawkę w modelu Nikon Z 6, były w stanie z bardzo bliska uchwycić momenty pełne emocji. Zakres czułości ISO aparatu 100-51200 zniwelował wszelkie problemy, jakie mogło stwarzać zachodzące słońce przy fotografowaniu pozującej pary oraz pozwolił wydobyć szczegóły wspaniałej kreacji panny młodej.

The Golden State – ślub Jamie i Glenn, Palm Springs, California. Zdjęcie wykonane aparatem Nikon Z 6 + NIKKOR Z 50mm f/1.8 S | 1/640 s | f/2.8 | 50 mm | ISO 50 © Tali Photography



Dylan i Joanna – małżeństwo fotografów znane jako The Kitcheners – wykorzystali moc obrazowania aparatu Z 6 oraz niezwykle precyzyjnego obiektywu NIKKOR Z 50mm f/1.8 S, by eksperymentować ze światłem i cieniem w naturalnym otoczeniu.