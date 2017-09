"W środę, o fotografii" - niezobowiązujący klub dyskusyjny

Nasza Akademia Fotografii" zaprasza na środowe, odbywające się co dwa tygodnie w Warszawie, spotkania. Celem spotkań jest rozmowa o szeroko rozumianej fotografii. "To, na co nam zazwyczaj nie wystarcza czasu, albo koledzy w pracy nie rozumieją - tutaj przedyskutujemy" - mówią organizatorzy.

"To nasza świecka tradycja popołudniowo/wieczornych spotkań zakrapianych fotografią na wydrukach i odbitkach monochromatycznych i kolorowych, na barycie i plastiku. Znowu będziemy mieli szansę usiąść i porozmawiać o fotografii na poważnie i żartem. Wymienić się poglądami, wystawami, inspiracjami. Porozmawiać o obecnych trendach na rynku, i o wspaniałej fotografii z zamierzchłych czasów. Przyjdź! Jeżeli inaczej widzisz światło i inaczej postrzegasz świat, to spotkanie jest dla Ciebie. Fotograf, to taka istota, która czerpie inspiracje z jasnej strony mocy" – zaprasza Artur Kos. Wstęp wolny. Jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc oraz zamknięty charakter spotkania należy się "zarejestrować" w wydarzeniu pod tym adresem. Data: 13.09.2017r.

Godz.: 20.00

Miejsce: Studio Skandal, ul. Sienkiewicza, Warszawa

Ilość miejsc: ograniczona

Autor: Artykuł promocyjny