W świecie mody trwa już lato. Stroje kąpielowe sfotografował Bjorn Iooss

Choć u nas za oknem jeszcze zima, marki odzieżowe już szykują się na letnie wakacje i z każdym kolejnym dniem publikują nowe zdjęcia reklamowe swoich kolekcji wiosna/lato 2018. Stroje kąpielowe dla marki Solid and Striped 2018 sfotografował Bjorn Iooss - syn legendarnego fotografa sportu Waltera Ioossa, o którym też wspominamy.



Bjorn Iooss to nowojorski fotograf mody, pracujący dla największych magazynów w tej branży - m.in. Harper's Baazar, Vanity Fair, Vogue, GQ, WSJ Magazine, The Last Magazie, Telegraph Magazine, At Large, Porter i Mr. Porter. Jego portrety są stylizowane, lecz w bardzo niewielkim stopniu pozowane. Stara się w nich badać granice gatunków fotograficznych, łączyć w sobie poszukiwanie bressonowskiego momentu decydującego z klasyczną fotografią portretową. Jest synem sławnego fotografa sportowego Waltera Ioossa.