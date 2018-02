Wacom rozszerza ofertę produktów Cintiq Pro o nowy ekran piórkowy opracowany dla najnowocześniejszych aplikacji do tworzenia i projektowania, obejmujących rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość. Rodzina urządzeń Cintiq Pro oferuje teraz różne rozmiary ekranów, aby spełnić indywidualne potrzeby użytkowników.

Wacom ogłasza dostępność ekranu piórkowego Wacom Cintiq Pro 24, rozszerzając gamę produktów z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości Cintiq Pro. Nowe produkty zaprojektowano z myślą o użytkownikach poszukujących większych ekranów cyfrowych oraz większej mocy, obsługujących aplikacje i programy do kreatywnych zastosowań. Nowy ekran piórkowy Cintiq Pro 24" dołącza do zaprezentowanych wcześniej modeli 13" i 16", tworząc kompleksową ofertę ekranów o rozdzielczości odpowiedniej do każdego zastosowania i obszaru roboczego. Wersja z piórem cyfrowym i ekranem dotykowym będzie dostępna w maju, a premiera wcześniej zapowiedzianego modelu 32" planowana jest jeszcze na ten rok.