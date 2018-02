Wacom Cintiq Pro Engine i Cintiq Pro - modularna pracownia All-In-One do kreatywnych zastosowań

Wacom Cintiq Pro Engine to kompaktowy moduł PC, który przekształca urządzenie Cintiq Pro w studio do kreatywnych zastosowań. Artyści, projektanci i inżynierowie mogą przekształcić swój Cintiq Pro w wydajną stację roboczą z systemem Windows 10 o mocy obliczeniowej umożliwiającej uruchamianie wymagających aplikacji do pracy w środowisku 3D, animacji i wirtualnej rzeczywistości.

Wacom ogłosił dzisiaj premierę Wacom Cintiq Pro Engine, modułu PC dostępnego w dwóch konfiguracjach, który w pełni współpracuje z 24-calowym ekranem piórkowym Cintiq Pro. Zaprojektowany z myślą o ilustratorach, projektantach, inżynierach i animatorach komputerowych, którzy wymagają wysokiej mocy obliczeniowej oraz wydajności graficznej, moduł Cintiq Pro Engine montowany jest na tylnym panelu Cintiq Pro 24, eliminując problemy związane z brakiem przestrzeni, plątaniną kabli i ze zgodnością, które często wynikają z użycia zewnętrznych komputerów i laptopów. "Naszą misją jest wspieranie profesjonalistów w ich twórczej pracy, minimalizując zakłócenia i plątaniny kabli, a także pomaganie im w radzeniu sobie z nowymi obszarami tworzenia treści dla wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Wacom Cintiq Pro Engine to wspaniałe i łatwe w obsłudze rozwiązanie do kreatywnych zastosowań" – powiedział Faik Karaoglu, Executive Vice President of the Creative Business Unit w Wacom. Reklama

Dołączenie Cintiq Pro Engine do ekranu piórkowego Cintiq Pro 24 przekształca je w kompletne studio do kreatywnej pracy na bazie systemu Windows 10, które obsługuje nawet najbardziej wymagające programy i aplikacje wykorzystywane przez profesjonalistów. Połączenie wyświetlacza Wacom Cintiq Pro, wydajnego modułu PC Wacom Cintiq Pro Engine oraz nowej elastycznej i obrotowej podstawki Wacom Ergo, to innowacyjne podejście zapewniające wszechstronne, specjalistyczne środowisko pracy dla twórców. Dodając do tego pióro cyfrowe Wacom Pro Pen 3D, profesjonaliści, którzy pracują z użyciem oprogramowania do tworzenia animacji 3D lub CAD, natychmiast dostrzegą korzyści usprawniające ich pracę. Oprócz korzyści związanych z usprawnieniem pracy, Cintiq Pro Engine obsługuje coraz bardziej złożone zadania w rzeczywistości wirtualnej (VR). Większość produktów Wacom jest już w stanie obsługiwać tworzenie treści w wirtualnej rzeczywistości, lecz aby przeglądać i sprawdzać przygotowane projekty klienci często muszą przenieść je na inny komputer o mocy graficznej odpowiedniej do uruchamiania treści VR.