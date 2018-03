Wacom Intuos - nowy tablet graficzny

Wacom zapowiedział dziś nową, znacznie zmodernizowaną wersję tabletu piórkowego Intuos dla początkujących twórców i entuzjastów. Nowy tablet Intuos z pakietem oprogramowania do rysowania, malowania i edycji obrazu to idealne wejście w świat sztuki cyfrowej. Każda osoba zainteresowana tworzeniem na poziomie cyfrowym będzie mogła cieszyć się naturalnym uczuciem pisania piórem po ekranie, poprawioną dokładnością i lepszymi możliwościami nawigacji online. To urządzenie w sam raz dla fanów komiksów i mangi, malarzy hobbystów oraz fotografików.

"Wacom słynie z dostarczania swoim klientom najwyższej klasy technologii i kompletnych rozwiązań. Wiemy, że tylko połączenie sprzętu i oprogramowania pozwoli na natychmiastowe działanie. Dlatego zaprosiliśmy czołowe firmy partnerskie zajmujące się oprogramowaniem do współpracy przy nowej ofercie tabletu multimedialnego. Wierzymy, że klienci pokochają nową wersję Intuos, za jego zaawansowaną technologię i opcje oprogramowania" - powiedział Faik Karaoglu, Executive Vice President w Wacom Creative Business Unit.