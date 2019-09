Wacom MobileStudio Pro 16 - najwyższej klasy przenośny kreatywny komputer piórkowy

Wacom ogłasza nowy model Wacom MobileStudio Pro 16 jako najnowszą odsłonę w ważnej kategorii najwyższej klasy przenośnych kreatywnych komputerów piórkowych, które mają za zadanie sprostać rosnącym wymaganiom kreatywnych profesjonalistów.

Wacom MobileStudio Pro 16 daje artystom, projektantom i inżynierom moc niezbędną do uruchamiania pełnych wersji nawet najbardziej wymagających aplikacji kreatywnych oraz swobodę pracy i tworzenia w dowolnym miejscu – w pracowni, podczas spotkań z klientami, w szkołach i na uczelniach artystycznych, w podróży, pomiędzy projektami i w drodze między pracowniami lub po prostu jako samodzielne, kompleksowe rozwiązanie z powodzeniem zastępujące komputer stacjonarny. Tak jak ekrany piórkowe Wacom Cintiq Pro i tablety piórkowe Wacom Intuos Pro, Wacom MobileStudio Pro należy do specjalnej linii produktów firmy Wacom dla profesjonalistów, którzy od używanego sprzętu oczekują najwyższej wydajności, precyzji pióra, mocy i elastyczności.

Wacom MobileStudio Pro 16 zaprojektowany z myślą o potrzebach kreatywnych profesjonalistów

Nowy Wacom MobileStudio Pro 16 w jednym potężnym urządzeniu przenośnym kryje wszystko, czego potrzebuje kreatywny profesjonalista. Wyposażony w pióro Wacom Pro Pen 2 zapewnia wydajną pracę piórem praktycznie bez opóźnień, z reakcją na nachylenie i 8192 poziomami nacisku, które oznaczają precyzję i kontrolę. A dzięki technologii rezonansu elektromagnetycznego (EMR) firmy Wacom bez zasilania bateryjnego doskonale wyważone i ergonomicznie zaprojektowane pióra nie wymagają ładowania nawet przy najdłuższych projektach.

Zaawansowane doświadczenie pracy piórem cyfrowym trwa, gdy końcówka dotyka ekranu. Wyświetlacz o przekątnej 15,6 cala daje duży aktywny obszar roboczy, wystarczająco szeroki nawet dla największych projektów. Technologia bondingu optycznego zmniejsza paralaksę, natomiast powierzchnia ze zmatowionego szkła daje naturalne wrażenie pracy piórem na papierze. Wyświetlacz 4k (3840 x 2160) obejmuje 85% przestrzeni barw Adobe RGB (CIE 1931) i umożliwia kalibrację w celu zapewnienia spójności i niezawodności w workflowie, w którym kolor ma znaczenie podstawowe. Aby sprostać różnorodnym preferencjom artystycznym, MobileStudio Pro firmy Wacom obsługuje wyjątkowe pióra dodatkowe. Wacom Pro Pen Slim to cienkie pióro przypominające ołówek, a Wacom Pro Pen 3D przyspiesza workflow w 3D za pomocą trzeciego przełącznika z możliwością personalizacji. Dostępne są również pióra poprzedniej generacji: Classic Pen, Art Pen i Airbrush Pen (aerograf).

Oprócz legendarnej już wydajności pióra firmy Wacom, MobileStudio Pro 16 wyposażono w czterordzeniowy procesor Intel® Core™ i7, który umożliwia uruchamianie wymagających aplikacji przy wysokiej częstotliwości odświeżania obrazu oraz sprawniej wykonywać edycję filmów i renderowanie 3D dzięki zwiększonym zasobom pamięci i przepustowości danych. Aby dodatkowo zwiększyć wydajność, MobileStudio Pro korzysta z karty graficznej NVIDIA® Quadro®, co sprawia, że jest urządzeniem idealnym dla twórców treści cyfrowych oraz osób pracujących z obrazami tworzonymi komputerowo.

Użytkownicy z pewnością docenią również moc, szybkość i wszechstronność MobileStudio Pro Thunderbolt 3 w zakresie łączenia. Prędkość 40 Gb/s sprawia, że jest nawet 8 razy szybszy niż USB 3.0 i może bez przeciążenia obsługiwać dwa ekrany 4K. Ponadto Thunderbolt 3 łączy się właściwie z każdym wyświetlaczem i współpracuje z wieloma protokołami, w tym USB-C i DisplayPort. MobileStudio Pro wciąż oferuje wyjątkowy potencjał hybrydowy, umożliwiając użytkownikom systemów Windows® i Mac® podłączanie do stacji roboczych PC lub Mac w domu lub w biurze i używanie go jako ekranu Cintiq.

Wacom MobileStudio Pro wyposażono w osiem konfigurowalnych, specyficznych dla aplikacji przycisków ExpressKey™, a także menu okrągłe, funkcje wielodotykowe oraz dołączoną do zestawu podstawkę Wacom Stand, dzięki czemu praca przebiega szybko, wydajnie i wygodnie, a czytnik linii papilarnych i szczelina zabezpieczająca Kensington skutecznie chronią zarówno pliki, jak i samo urządzenie.

"Kiedy po raz pierwszy wprowadziliśmy na rynek Wacom MobileStudio Pro, była to prawdziwa rewolucja. W przeciwieństwie do większości uniwersalnych tabletów multimedialnych stworzonych na rynek masowy, nasz powstał specjalnie dla potrzeb kreatywnych profesjonalistów i wyjątkowej specyfiki ich pracy" – wspomina Faik Karaoglu, wiceprezes wykonawczy działu kreatywnego Wacom. "Jako rozwiązanie specjalnie dostosowane do potrzeb rynku kreatywnego nasz tablet spotkał się z dobrym przyjęciem ze strony najbardziej płodnych artystów, którzy od dawna czekali na potężne rozwiązanie mobilne. Dzięki temu znacznemu udoskonaleniu nowa odsłona MobileStudio Pro nadal cieszy się pozycją lidera rynku, który zapewnia najlepsze, najbardziej naturalne i dokładne doświadczenia twórcze, jakie tylko można sobie wyobrazić."

Wacom MobileSt​udio Pro 16: konfiguracje, ceny i dostępność

Nowy Wacom MobileStudio Pro 16 jest zasilany czterordzeniowym procesorem Intel Core i7, ma 16 GB pamięci oraz dysk SSD o pojemności 512 GB, a ponadto kartę graficzną NVIDIA Quadro P1000 zapewniającą najwyższą wydajność. W zestawie z systemem operacyjnym Windows 10 MobileStudio Pro zapewnia profesjonalnym twórcom moc niezbędną do uruchamiania pełnych wersji standardowych aplikacji branżowych, np. Photoshop® i Illustrator®, a także wymagającego oprogramowania kreatywnego 3D i CAD. Thunderbolt 3 umożliwia szybkie przesyłanie danych za pomocą urządzeń peryferyjnych, a przejściówka Wacom Link™ Plus (sprzedawana osobno) zamienia MobileStudio Pro w ekran piórkowy Cintiq po podłączeniu do komputera Mac lub PC. Nowa funkcja "back door" umożliwia łatwą wymianę i unowocześnianie pamięci SSD i DDR. Dzięki temu Wacom MobileStudio Pro nie musi obawiać się przyszłości mimo wykonywania najbardziej wymagających projektów.

Nowy, wydajny model Wacom MobileStudio Pro 16 pojawi się na rynku we wrześniu i będzie dostępny w cenie 3599,90 EUR w sklepie internetowym Wacom i u wybranych sprzedawców detalicznych. Następnie na rynek trafi mniejszy, bardziej kompaktowy model MobileStudio Pro 13.