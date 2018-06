Wady optyczne i ich likwidacja: Aberracje chromatyczne

Oprócz dystorsji, czyli zniekształcenia optycznego polegającego na niepoprawnej geometrii obrazu, istnieje też cały szereg innych możliwych do wystąpienia usterek obrazu. Lightroom zawiera opcje pozwalające uporać się z najpoważniejszymi z nich.

Barwne obwódki wokół kontrastowych krawędzi to problem z którym szczególnie borykają się fotografowie plenerowi. Eliminacja tej wady wymaga od nas pewnej precyzji, na szczęście w Lightroomie jest to zabieg stosunkowo prosty i przede wszystkim skuteczny. Wszystkie niezbędne narzędzia znajdziecie w grupie opcji Defringe na zakładce Lens Corrections.

Narzędzie korekty aberracji chromatycznej oparte na próbniku kolorów, pozwalającym szybko wskazać miejsca występowania przebarwień oraz charakter tych ostatnich jest jednym z najlepszych rozwiązań tego typu dostępnych w programach do obróbki zdjęć: szybkie, wygodne i skuteczne.

Zjawisko aberracji chromatycznych ma dwie strony – całkiem dosłownie, ponieważ obwódki mogą pojawić się po prawej lub lewej stronie kontrastowej krawędzi na skutek zjawiska rozszczepienia światła. Czasem występuje tylko jedna z nich, a czasem jedna barwna obwódka jest mniej wyraźna od drugiej. Lightroom uwzględnia to i dlatego narzędzie do likwidowania aberracji chromatycznych składa się z dwóch niezależnych bloków – dla obwódek fioletowych (określanych tak umownie – w rzeczywistości jest to wycinek widma zawierający m.in. tę barwę) oraz zielonych. Każdy blok, to dwa suwaki: Amount określające natężenie wady do skorygowania oraz Purple/Green Hue (suwaki zakresowe z dwoma uchwytami) definiujące dolną i górną granicę kolorystycznego przebarwienia do usunięcia.

Brzmi to skomplikowanie, ale tak naprawdę nie ma najmniejszych powodów do męczenia się z suwakami. Wystarczy bowiem użyć narzędzia Fringe Color Selector ukrytego pod ikoną kroplomierza z lewej strony zakładki. Za jego pomocą, klikając obszar występowania aberracji (najlepiej w widoku powiększonym, tak aby precyzyjnie wskazać miejsce o najintensywniejszej barwie obwódki) otrzymamy informacje na temat odcienia i nasileniu występowania przebarwienia. Najczęściej przy tak dobranych przez próbnik parametrach wada zniknie, ale warto jeszcze poeksperymentować dobierając optymalną wartość suwaka Amount – tzn. taką, przy której aberracja chromatyczna będzie niewidoczna, ale nie wyższą.

Czasem może się zdarzyć, że aberracja na zdjęciu jest zjawiskiem nieco bardziej złożonym: w różnych partiach sceny obwódki mają nieco odmienny kolor i natężenie. Wówczas może przydać się możliwość poszerzenia zakresu przebarwień do wyeliminowania. Tylko ostrożnie, żeby nie usunąć za dużo!

Co najciekawsze, program podczas próbkowania sam określa, czy wskazana aberracja chromatyczna należy do grupy "fioletowych", czy "zielonych", co sygnalizuje stosownym kolorem wskaźnika. Jeżeli natomiast wskaźnik pozostaje biały, to oznacza to, że z danego miejsca nie da się pobrać próbki i trzeba poszukać czegoś innego.