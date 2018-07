Wakacyjna promocja FOMEI - lampy i akcesoria do studia i w plener w niższych cenach

Przez całe wakacje obowiązywać będzie 10-procentowy rabat na lampy akumulatorowe Digitalis PRO T400, Digitalis PRO T600 oraz Digitalis PRO T400 TTL. Lampy te charakteryzuje wysoka powtarzalność temperatury barwowej i energii błysku oraz kopułka żaroodporna chroniąca palnik. To standard we wszystkich lampach oferowanych przez FOMEI, do którego użytkownicy sprzętu tej marki zdążyli się już przyzwyczaić. Lampy z serii Digitalis PRO T oprócz ww. cech mają jeszcze jedną – mogą pracować zarówno w plenerze, jak i w zamkniętym studiu dzięki podwójnemu zasilaniu z akumulatora i sieci 230 V. Oprócz tego użytkownicy docenią tryby HSS, strobo oraz opcję TTL.



Dwa źródła zasilania