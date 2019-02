Walentynki ze ŚwiatObrazu.pl - 8 najbardziej romantycznych zdjęć w historii

Święto zakochanych wszystkich wpędza w romantyczny nastrój. To dobra okazja, aby przyjrzeć się fotografiom ukazującym piękno miłości. Specjalnie na Walentynki przygotowaliśmy zestawienie 8 najbardziej romantycznych zdjeć w historii, którym towarzyszą nie tylko piękne, gorące uczucia, ale również bardzo ciekawe okoliczności powstania.

Romantyczne zdjęcia na Walentynki - poznaj ich historie

1. Louis Armstrong grający na trąbce w Egipcie dla swojej żony

Miłość to uniwersalne uczucie, który burzy podziały między ludźmi. Taki pogląd był bardzo bliski romantycznej duszy słynnego jazzmana Louisa Armstronga. Co więcej w podobny sposób postrzegał swoją trąbkę - jak sam powiedział "jego instrument nie jest uprzedzony. Muzyka mówi we wszystkich językach". Wszystkie te elementy zdaje się spajać poniższa fotografia, która powstała w 1961 roku. Widać na niej muzyka grającego na trąbce dla swojej żony podczas pobytu w Egipcie. Beztroskie chwile w niecodziennej scenerii działy się jednak na tle bardzo dużych napięć skoncentrowanych wokół trębacza.

Wszystko działo się w początkowej fazie Zimnej Wojny, gdy Stany Zjednoczone postanowiły rozpocząć akcję nazwaną "Dyplomacją Jazzu". Miała ona na celu wysłanie muzyków jazzowych z USA na Bliski Wschód, do Ameryki Południowej i innych regionów, które mogą znaleźć się pod wpływami komunistycznej propagandy, tak aby pokazać za pomocą muzyki swobodę amerykańskiej kultury. Jazzowi ambasadorzy, tacy jak m.in. Benny Goodman, Duke Ellington i opisywany Louis Armstrong byli jednak podejrzewani o szpiegostwo. Bohater opisywanej fotografii wielokrotnie musiał odpowiadać na różne zaczepki słowne i tłumaczyć się z podejrzeń, co wielokrotnie wyprowadzało go z równowagi i pośrednio doprowadziło do pogorszenia jego stanu zdrowia. Pomimo tego udało się zarejestrować piękną, przepełnioną uczuciem chwilę, która choć iluzorycznie, pozwala przez chwilę wierzyć w beztroskę miłości.

2. Robert Doisneau - prawdziwe uczucie i ustawiana scena

Zdjęcie autorstwa francuskiego fotografa Roberta Doisneau jest chyba jednym z pierwszych, jakie przychodzi na myśl, gdy mowa o romantycznych fotografiach. Para całująca się tuż przed ogródkiem kawiarenki na trwałe wpisała się w popkulturę, a obraz ten zyskał status ikony. Pośpiech ulicy stoi w intrygującym kontraście do pary, która znajduje czas na pocałunek i jest zanurzona we własnym świecie. Fotografia staje się dzięki temu niezwykle romantyczna, ukazując, że miłość potrafi odnaleźć niezwykłość w codziennych scenach (w tym ujęciu jest szczególnie podobna do fotografii - pewnie dlatego właśnie tylu entuzjastów robienia zdjęć ma romantyczną duszę). Znakomitym dopełnieniem miłosnej opowieści jest poczucie efemeryczności bohaterów tego obrazu.

fot. Robert Doisneau

Sporo kontrowersji wywołało ujawnienie przez autora zdjęcia faktu, iż fotografia była ustawiana. Wiele osób odczuło zawód z dwóch powodów - sytuacja ta nieco nadszarpnęła wizerunek Doisneau jako geniusza fotografii ulicznej i obserwatora codziennego życia oraz obdzierało zdjęcie z magii i autentyczności. Fotograf dostrzegł całującą się parę, a następnie poprosił ją o odtworzenie sceny. Dodatkowo wykonał trzy inne ujęcia w odmiennych lokalizacja na ulicach Paryża. Chociaż fotografia była inscenizowana, to jednak bohaterka zdjęcia Françoise Bornet (ona i jej chłopak byli zarówno inspiracją dla Doisneau, jak i wystąpili przed obiektywem) wyznała, iż pomimo tego uczucia na niej zaprezentowane są jak najbardziej prawdziwe. Na ile wiedza o okolicznościach powstania zdjęcia zmienia jego wydźwięk? Na to pytanie musi odpowiedzieć sobie samemu każdy oglądający, ale warto przy tym pamiętać, z jak ogromną siłą działają na widzów romantyczne filmy, a jednak nikt nie zakłada prawdziwości uczuć pomiędzy aktorami.