Warsztaty Canon dla młodych ludzi z całej Europy

Firma Canon zapowiedziała, że po serii udanych akcji angażujących młodych ludzi z całej Europy do opowiadania historii za pomocą materiałów wizualnych – Young People Programme – zamierza zorganizować serię interaktywnych warsztatów. Tym samym będzie zachęcać młodych ludzi do tworzenia prac fotograficznych lub wideo nawiązujących do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). W projekcie chodzi o ukazanie siły narracji i potęgi obrazowania, jako środka wyrazu, oraz zwiększenie świadomości realizacji 17 celów SDG, które sformułowano z myślą o eliminacji ubóstwa, ochronie środowiska i praw człowieka.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Polska edycja Young People Programme, również od 2015 r., realizowana jest pod nazwą "To MY tworzymy Świat". W ramach tegorocznej 3. odsłony projektu, w pięciu lokalizacjach w Polsce zostaną przeprowadzone warsztaty dla młodych uczniów, które poprowadzi znany podróżnik i fotograf Marcin Jamkowski oraz Piotr Małecki, fotoreporter i twórca filmowy. W ramach akcji ogłoszony zostanie także otwarty konkurs multimedialny. Tegoroczna edycja projektu "To MY tworzymy Świat" rozpocznie się we wrześniu.