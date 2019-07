Warto było - mówi autor narażający swoje zdrowie i życie dla zdjęcia

Coraz częściej niestety publikujemy ku przestrodze historie miłośników fotografii, a raczej miłośników mediów społecznościowych, którzy narażają swoje zdrowie, a nawet życie dla „najlepszych ujęć”. Najnowsza historia dotyczy kilku Instagrammerów, którzy poważnie zachorowali po kontakcie z wodą toksycznego jeziora w Hiszpanii.



Jezioro Monte Neme w Hiszpanii jest w rzeczywistości kamieniołomem, który sąsiadował z obecnie opuszczoną kopalnią wolframu. Miejsce stało się popularne ze względu na hipnotyzujący kolor akwamarynu, który uzyskuje z powodu obecności toksycznych substancji chemicznych. Kontakt z wodą może powodować problemy - od reakcji alergicznych powodujących wysypki skórne do uszkodzenia układu trawiennego - na tyle ciężkiego, że przynajmniej jedna osoba została hospitalizowana po kontakcie z trującą wodą.

Niewiarygodne jednak jest to, że jedna osób publikując zdjęcia w mediach społecznościowych przyznała: "zdjęcie było warte wysypki". Jednak mieszkańcy z okolicy jeziora apelują do rządu o umieszczenia ostrzeżeń wokół wody i do odgrodzenia terenu. A na razie miejmy nadzieję, że rozgłos związany z niebezpieczeństwem kontaktu z wodą w Monte Neme powstrzyma innych przed zbliżaniem się do wody.

Wielu użytkowników mediów społecznościowych marzy o celebryckiej sławie i karierze, bez namysłu ryzykując życie i zdrowie, by uzyskać "doskonały" obraz. Ujęcia powstają także w wysoce alkalicznym jeziorze Nowosybirsk na Syberii - to z kolei wysypisko popiołu dla pobliskiej elektrowni węglowej; woda zawiera wysokie stężenia tlenków metali i soli wapnia i może uszkodzić skórę.

Żadne ujęcie nie jest warte życia. Przypominamy te smutne historie, które zakończyły się tragicznie.