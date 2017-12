Watson, Kiko i Harry – trójka zaprzyjaźnionych zwierzaków oglądana okiem ich 23-letniej właścicielki podbija Internet

Serie zdjęć, których tematyką jest zwierzęca przyjaźń cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem. Jest coś pięknego w obrazach naszych ulubieńców żyjących w harmonii, której tak często brakuje ludziom. A jeżeli do tego dodać jeszcze dobre oko portretującego tę przyjaźń fotografa i dopracowany warsztat, to mamy gotowy przepis na zdjęcia, które podbiją serca wielu ludzi. Tak właśnie stało się w przypadku zdjęć wykonanych przez 23-letnią opiekunkę psów Watsona i Kiko oraz kota Harry’ego.

O 23-letniej dziewczynie prowadzącej na Instagramie konto o nazwie wat.ki wiadomo niewiele: tylko wiek oraz to, że bardzo kocha ona swoje zwierząta. Są wśród nich dwa golden retrievery noszące imiona Watson oraz Kiko, a także kot Harry. Cała ta trójka czworonogów darzy się gorącą przyjaźnią i spędza razem każdą wolną chwilę. A ich pani wykonuje im zdjęcia, które następnie prezentuje w Sieci.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem