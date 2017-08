WD My Book Duo – wszystkie multimedia w jednym miejscu

Firma Western Digital zaprezentowała nową serię magazynów danych My Book Duo kierowaną do użytkowników domowych oraz niezależnych profesjonalistów. Urządzenia te oferują wysoką wydajność, bezpieczeństwo przechowywanych danych oraz dużą przestrzeń dyskową, wynoszącą od czterech do nawet 20 terabajtów.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Dzięki dużej pojemności i szybkiemu przesyłaniu plików, nowy desktopowy system RAID nadaje się do przechowywania zdjęć, filmów, dokumentów i muzyki, zapewniając jednocześnie użytkownikom pełną kontrolę nad danymi. WD My Book Duo stanowi odpowiedź firmy na rosnące zapotrzebowanie w zakresie coraz pojemniejszych i wydajniejszych rozwiązań do wygodnego zarządzania i przechowywania dużych ilości danych w jednym miejscu.