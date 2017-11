WD My Passport Wireless Pro 2TB - test praktyczny

Przenośne magazyny danych należą do grona podstawowych akcesoriów dodatkowych większości fotografów i wideofilmowców. Okazuje się jednak, że ta grupa urządzeń jest bardzo zróżnicowana, podobnie jak ich nabywcy – choć większości użytkowników wystarczą modele o zupełnie podstawowej funkcjonalności, to bez problemu można wskazać też takich, którzy oczekują od swoich mobilnych dysków twardych czegoś więcej. To właśnie dla tej ostatniej grupy odbiorców konstruktorzy z firmy WD stworzyli grupę modeli o nazwie My Passport Wireless Pro, którą mieliśmy okazję właśnie dla Was sprawdzić. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami tego testu.

Budowa i parametry