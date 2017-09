Robisz świetne zdjęcia i chciałbyś je pokazać światu? Zaczynasz swoją przygodę z fotografią i szukasz miejsca, żeby przechowywać swoje ujęcia? Jesteś profesjonalistą, który sprzedaje zdjęcia klientom, czy też amatorem, który chce przesłać rodzinie zdjęcia z ostatnich urodzin ciotecznego stryja od strony taty? Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś tak, to zobacz jak WebWave – aplikacja do tworzenia stron www dla fotografów inspirowana Photoshopem - może Ci w tym pomóc.

"Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów". Tylko jak pokazać ten obraz całemu światu? Pokażę Wam dlaczego, warto skorzystać z WebWave, aby stworzyć stronę, gdzie umieścisz wszystkie swoje kadry. Dokładnie tak jak to sobie wymarzyłeś... a nawet trochę lepiej…

To wstęp do 5-cio odcinkowego poradnika, który pozwoli każdemu zbudować naprawdę niesamowite portfolio fotograficzne. Przez najbliższe pięć tygodni, co wtorek, na łamach SwiatObrazu.pl ukazywać się będzie kolejna część poradnika: Jak stworzyć stronę www fotografa w WebWave.

Wybierz jeden z wielu dostępnych sposobów prezentacji zdjęć

Masz już super zdjęcie, więc fajnie by było je jakoś fajnie pokazać. Zobacz jak możesz to zrobić przy pomocy WebWave:

Pojedynczy obraz - idealny by wyróżnić świetne ujęcie.

Lightbox - pokaż wszystkie swoje prace, a po kliknięciu powiększ wybrane.

Galeria - główne zdjęcie i miniaturki.

Slider - zabierz widzów w podróż, przewijając kolejne obrazy.

Jak zacząć tworzyć stronę portfolio dla fotografa?

Wszystkie zmiany i modyfikacje robisz "na żywo" w narzędziu, które jest inspirowane programami, takimi jak Photoshop czy Lightroom - dzięki czemu bez problemu będziesz mógł od razu zacząć tworzyć swoją stronę.

Każdy z elementów możesz dowolnie zmieniać, dodawać animacje i zmieniać jego rozmiary. Ustaw jego położenie przeciągając za pomocą myszki w odpowiednie miejsce i upuść. Bez znajomości programowania, ani skomplikowanych ustawień serwera. Wszystkie elementy ustawisz z dokładnością co do 1px, dzięki czemu stworzysz dokładnie taką kompozycję, jaką sobie wymarzyłeś - ogranicza Cię jedynie Twoja wyobraźnia.

Dodatkowo jeśli nie podoba Ci się układ narzędzi, albo z czegoś po prostu nie korzystasz, to zminimalizuj go i przesuń w dowolne miejsce - w WebWave pracujesz tak jak chcesz i dowolnie możesz dostosować swoje miejsce pracy.

Zobacz co jeszcze możesz zrobić ze swoimi zdjęciami

Tak jak pisałem na początku jest to idealne narzędzie dla wszystkich, którzy robią zdjęcia i chcą się nimi dzielić - od profesjonalistów do amatorów. Pomijając, że jest bardzo proste w obsłudze, to ma jeszcze kilka świetnych funkcji, które naprawdę ułatwią Wam życie. Poniżej kilka z nich:

Zabezpieczenie strony hasłem

Możliwość tworzenia stron, do których dostęp mają jedynie ludzie znający hasło. Jeśli jesteś profesjonalnym fotografem jest to idealne rozwiązanie do tworzenia prywatnych galerii dla Twoich klientów. Tworzysz stronę ze zdjęciami np. z wesela, do której hasło wysyłasz klientowi, aby mógł sobie wybrać zdjęcia, które chce od Ciebie kupić.

Utrudnianie pobierania zdjęć ze strony

Po kliknięciu prawym klawiszem na zdjęcie pokaże się napis - "nie kradnij moich fotek!". Dzięki czemu możesz czuć się bezpieczniej - nikt, bez Twojego pozwolenia nie przywłaszczy sobie Twojej pracy.

Podłącz własną domenę - twórz własną markę

Dzięki temu, że będziesz miał własny adres w internecie będziesz bardziej rozpoznawalny i łatwiej Cię będzie odnaleźć.

Integracja z Facebookiem

Ciekaw jesteś opinii na temat swoich zdjęć? Podepnij możliwość komentowania za pomocą FB i zobacz co o nich myślą inni.

Stwórz stronę od zera, albo wykorzystaj jeden z szablonów

W WebWave możesz stworzyć swoją niepowtarzalną stronę zupełnie od zera, bądź skorzystać z jednego z wcześniej przygotowanych szablonów, dzięki czemu możesz zacząć w przeciągu paru kliknięć.

Co tydzień, przez najbliższe 5 tygodni. będziemy przedstawiać kolejną część poradnika, dzięki któremu stworzysz swoje portfolio fotograficzne.

Gotowy do działania?

Zarejestruj się i zobacz jak w paru krokach możesz przenieść swoje zdjęcia do internetu i pokazać je światu.