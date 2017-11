Wejść komuś na głowę - dosłownie - na kapitalnym zdjęciu przedstawiającym flaminga

51-letni fotograf Qaderi Sami fotografował lądujące i wznoszące się w powietrze flamingi nad sztucznym jeziorem Al Qudra w Dubaju. W trakcie wykonywanie zdjęć uchwycił scenę, na której dzięki refleksowi i odpowiednim wykorzystaniu perspektywy widzowie mają okazje ujrzeć flaminga spacerującego po głowach innych ptaków.

"Zdjęcie wykonałem podczas pleneru nad jednym z największych sztucznych jezioro w Dubaju. Dostrzegłem kształtującą się kompozycję: flaminga, który przekracza wodę po kamieniach, którymi w pewnej chwili wydawały się inne ptaki. W trakcie wykonywania ujęcia nie byłem do końca pewny, czy uda mi się uchwycić ten decydujący moment" – mówi Qaderi Sami.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem