Szklanki po whiskey, które wyglądają jak planety sfotografowane przez sondę kosmiczną

Prace autorstwa pochodzącego z Phoenix fotografa Erniego Buttona wyglądają jak zdjęcia odległych planet. Okazuje się jednak, że te egzoplanety są w rzeczywistości przedstawieniami... dna szklanki whiskey. Obrazy składają się na cykl, który bada niezwykłe właściwości osadu pozostającego na dnie szklanki szkockiej.

Fotograf wpadł na ten pomysł całkiem przypadkowo. Wkładając do zmywarki szklankę, zauważył na jej dnie ciekawy wzór. Oglądając go pod światło, okazało się, że na dnie znajdują się subtelne linie i desenie. Wykonując eksperymenty zauważył, że kilka kropel szkockiej single malt pozostawia na dnie bardzo różne wzory. "To trochę tak, jak pracować z płatkami śniegu – za każdym razem otrzymuje się unikatowe rezultaty" - tłumaczy swój proces Ernie Button. Aby wzmocnić efekt fotograf korzysta z różnokolorowych świateł. Dodatkowo różne rodzaje whiskey dają odmienne rezultaty.