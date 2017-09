WIDZI-MI-SIĘ - czytanie fotografii dla dzieci i dorosłych

Czego nie widzimy na zdjęciu? Co kolor zmieni w czarno-białych zdjęciach? Czym jest kadr? Czy fotografię można czytać? Czy można przez nią patrzeć? Czy każdy widzi ją inaczej? Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas dwóch warsztatów „Widzi-mi-się” – dla dzieci (7-10 lat) i dla dorosłych, 30 września (niedziela) w Fundacji Archeologia Fotografii. Uczestnicy warsztatu będą oglądać i „czytać” fotografię, czyli zdobywać umiejętność świadomego patrzenia na zdjęcie oraz uważnego spojrzenia nieco szerzej, poza kadr aparatu. „Widzi-mi-się” to warsztaty, podczas których uczestnicy przekonają się, że oglądanie zdjęć może być przygodą pełną nowych odkryć i dobrej zabawy.

