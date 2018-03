Wielkanocne inspiracje. Kilka pomysłów, jak spędzić Wielkanoc z aparatem w dłoni

Chociaż astronomiczna wiosna trwa już od ponad tygodnia, to pogoda nadal nas nie rozpieszcza. Niemniej warto być gotowym na jej przyjście, gdyż z pewnością już wkrótce nastąpi gwałtowny wzrost temperatury i wszystko rozkwitnie na nowo. Niestety według przewidywań synoptyków nadchodząca Wielkanoc to jeszcze nie ten moment, ale warto i tak wykorzystać tych kilka wolnych dni na fotografowanie. W niniejszym poradniku przedstawię kilka pomysłów, jak spędzić te Święta z aparatem w dłoni. Część pomysłów przyda się już w trakcie przygotowań, tak więc warto zacząć od zaraz.

Wielokrotnie poszukujemy tematów fotograficznych z dala od domu, utożsamiając ciekawy fotoreportaż z koniecznością wyjazdu na antypody. Wielu dokumentalistów i fotoreporterów udowadnia, że jest zupełnie inaczej, a interesującym tematem może być najbliższa, znana nam rzeczywistość. Zamieszanie związane z przygotowaniem do Świąt i ich przebieg to doskonała okazja na stworzenie takiej fotograficznej relacji. Przygotowując dania i stoły często na ostatnią chwilę oraz spotykając się w gronie najbliższych z pewnością nie zabraknie wartych uwiecznienia emocji. Fotografowanie własnej rodziny nie jest łatwym zadaniem, gdyż wielokrotnie brakuje dystansu, ale spróbuj spojrzeć na wszystko nieco z boku. Nawet jeżeli nie uda się zbudować fascynujacych kadrów, zgromadzony materiał będzie świetną pamiątką.

