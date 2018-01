Wielkoformatowa kamera wideo – pozytywnie zakręcony projekt DIY

Zdjęcia wykonywane aparatem formatu 8×10 robią ogromne wrażenie małą głębią ostrości, piękną plastyką i specyficznym klimatem retro. Jak jednak prezentowałby się materiał filmowy nagrywany z wykorzystaniem tego typu techniki? Zapewne wielu chciałoby to sprawdzić, ale na przeszkodzie stoją względy techniczne: takich kamer praktycznie nie ma, a nawet gdyby były, to ich cena byłaby zapewne astronomiczna. Nie przeszkadza to jednak zapaleńcom, takim jak Zev Hoover, który zaprojektował sobie własną kamerę 8×10 wykorzystując w tym celu elementy ze starych ukraińskich aparatów wielkoformatowych, oraz aparat Sony a7S z obiektywem szerokokątnym typu shift.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Foto- i wideografia wielkoformatowa są czymś, co rozpala wyobraźnię wielu osób. To pierwsze przeżywa obecnie renesans, natomiast drugie... No, tak naprawdę nie istnieje, ale czy nie byłoby świetnie móc tworzyć filmy wyglądające jak wprawione w ruch stare zdjęcia? Tak musiał zapewne pomyśleć sobie fotograf Zev Hoover, kiedy wpadł na pomysł skonstruowania kamery wideo formatu 8×10. Oczywiście nie dysponował w tym celu zapleczem przemysłowo-badawczym projektującym nowe przetworniki CMOS, ale był wystarczająco pomysłowy, aby poradzić sobie bez tego.