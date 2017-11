Wildlife Photographer of The Year 2018 - do 14 grudnia trwa nabór zgłoszeń

Wildlife Photographer of The Year to prestiżowy konkurs o naprawdę długiej tradycji – w tym roku odbyła się jego 53 edycja. Aktualnie trwa nabór zgłoszeń do 54 odsłony, której finał przewidziany jest na 2018 rok. Propozycje fotografii można przesyłać do dnia 14 grudnia 2017 roku (do godziny 11:30 GMT) za pośrednictwem strony internetowej. Konkurs jest podzielony na część dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Dla pierwszej grupy uczestników udział jest bezpłatny, natomiast starsi fotografowie przyrody muszą uiścić opłatę w wysokości 30 GBP.

