Wildlife Photographer of the Year – trwa głosowanie w kategorii Nagroda Publiczności

Organizatorzy konkursu Wildlife Photographer of the Year rozpoczęli głosowanie, w którym można wybrać swoją ulubioną fotografię dzikiej przyrody spośród 24 wyselekcjonowanych przez jury obrazów. Kategoria People's Choice będąca swoistą Nagrodą Publiczności stanowi nowość i będzie obecna już co roku. Głosowanie potrwa do 5 lutego 2018 roku.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Pięć fotografii, które otrzymają największa liczbę głosów zostanie zaprezentowanych w internetowej galerii wraz z pozostałymi pracami, które zwyciężyły w głównym konkursie Wildlife Photographer of the Year 2017. Zdjęcie z największą liczbą głosów dołączy do wystawy odbywającej się w w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie i będzie na niej eksponowana do jej zakończenia 28 maja 2018 roku. Znalezienie się wśród wyróżnionych prac jest dużym sukcesem – do konkursu zostało zgłoszonych 50 000 zdjęć z 92 krajów. Reklama