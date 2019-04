Wiosenne kursy fotografii online

Obróbka cyfrowa daje ogromne możliwości, ale dostęp do nich zapewnia jedynie solidne przygotowanie. Dzięki udziałowi w e-kursie w formule rozszerzonej: "Współczesna cyfrowa ciemnia dla fotografa: Adobe Lightroom" będziesz mógł swobodnie wpływać na te elementy fotografii, na których zależało Ci najbardziej, gdy naciskałeś spust migawki. Dowiesz się nie tylko tego, jak szybko i efektywnie wywoływać, korygować i twórczo zmieniać swoje zdjęcia zapisane w formacie RAW - poznasz również rozwiązania najczęściej pojawiających się problemów.

Ansel Adams powiedział w czasach fotografii analogowej, że negatyw jest partyturą, a dopiero odbitka – koncertem. W dobie fotografii cyfrowej fotograf Harold Davis twierdzi, że plik RAW to zapis nutowy, a proces edycji to wykonanie utworu.

Pamiętajmy, że przerabianie zdjęć jest tak samo stare jak fotografia – nie rezygnujmy z możliwości ich poprawienia.

04.04.2019 r. Światło w fotografii

Światło to najważniejszy element w każdym z rodzajów fotografii, najbardziej wypływa na wymowę zdjęcia. Dzięki światłu obiekty mogą wydawać się ostre lub delikatne, błyszczące i wyraźne lub rozmyte i zmiękczone. Jeśli świadomie zaczniesz obserwować oświetlenie fotografowanych obiektów, szybko nauczysz się przewidywać, w jaki sposób wpływa ono na zdjęcie, a tym samym łatwiej Ci będzie wykorzystać zastane światło lub ustawić je samodzielnie.

dodatek: Światło w portrecie

05.04.2019 r. Filmowanie aparatem i edycja wideo

E-kurs Filmowanie aparatem i edycja wideo przeznaczony jest dla wszystkich, których interesuje nauka filmowania aparatem cyfrowym. Omawiamy w nim zarówno kwestie sprzętowe (wybór aparatu, obiektywu, akcesoriów) i techniczne (formaty zapisów obrazu filmowego itp.) jak i warsztatowe oraz artystyczne. Następnie przechodzimy do edycji wideo ponieważ film nagrany aparatem jest tak naprawdę tylko surowcem.

24 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Zdjęcia wprawione w ruch

dodatek: Montaż filmowy

08.04.2019 r. Fotografowanie miasta nocą Każdy z Was pewnie nie raz był pod wrażeniem widoku nocnej panoramy miasta, widząc efektownie oświetlone budynki i rozświetlone arterie. Aż chciałoby się zatrzymać ten moment. Istnieje bardzo wiele sposobów na fotografowanie miasta nocą i uwiecznienie nocnego życia metropolii. Niektóre z tych technik pozwalają też uzyskać zupełnie fantastyczne obrazy. 3 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Fotografia uliczna

09.04.2019 r. Kompozycja w fotografii

Dobra kompozycja to nie tylko dobre oko i odrobina "tego czegoś" - to przede wszystkim duża dawka wiedzy. Opanowanie reguł kompozycji, jak i późniejsze świadome ich przekraczanie pozwala rozwinąć umiejętności fotograficzne do poziomu, o jakim być może nigdy nie śmiałeś marzyć.

dodatek: Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

10.04.2019 r. Fotografia studyjna dla początkujących

Praca w studiu fotograficznym wiąże się z zupełnie innymi wymaganiami oraz stawia przed fotografami odmienne wyzwania, niż wykonywanie zdjęć w przestrzeni publicznej, gdzie sytuacja jest dynamiczna i najczęściej wykorzystujemy światło zastane. To prawda, studio to przestrzeń bez porównania bardziej komfortowa, w obrębie której mamy pełną kontrolę nad wszystkim, co jest dla nas ważne z fotograficznego punktu widzenia. W studiu nie ma przypadków – każdy etap pracy twórczej musi być starannie zaplanowany i w pełni kontrolowany – a to wymaga odpowiedniej dawki wiedzy, którą zgromadziliśmy i w przystępny sposób opracowaliśmy w e-kursie, koncentrującym się na aspektach pracy w izolowanym, studyjnym środowisku. To wyjątkowa okazja, aby poznać możliwości, jakie stwarza osiągnięcie pełnej kontroli nad światłem, sesją i ustawieniami wszystkich kluczowych elementów.

dodatek: 10 najczęściej popełnianych błędów podczas pracy w studio

