Wirtuozeria Patricka Demarcheliera na wystawie w galerii Staley Wise

Patrick Demarchelier to słynny, utalentowany fotograf mody i portretowy, przed którego obiektywem stawały największe gwiazdy ekranu i wybiegów. Na kobiece ciało potrafi spojrzeć z niezwykłą swobodą i lekkością. Najnowsza wystawa zorganizowana w galerii Staley Wise zlokalizowanej w Nowym Jorku pokazuje go również w szerszym kontekście – jako doskonałego portrecistę, którego kunszt pozwala na stworzenie doskonałych zdjęć, niezależnie czy przed jego obiektywem stają kobiety, mężczyźni czy... lew.



Modele na fotografiach Patricka Demarcheliera są pełni wdzięku. Trwająca ponad czterdzieści lat kariera tego artysty, pozwoliła na zbudowanie charakterystycznego stylu. Do jego sukcesu przyczyniła się umiejętność czerpania z różnych nurtów kulturowych i wykorzystywania ich do zrealizowania własnych pomysłów. Ponadto do perfekcji opanował światło. W Staley Wise znajdą się nigdy wcześniej nieprezentowane prace. Zdjęcia wykonane w latach 1992-2017 łączą w sobie różnorodne style, gatunki i motywy. Otwarcie wystąpi nastąpi 8 lutego 2018 roku i potrwa ona do 21 kwietnia.