Witaj w domu - warunki, w których mieszkają rodziny uchodźcze przebywające w Polsce na zdjęciach Filipa Klimaszewskiego

Przez ostatnie 25 lat do Polski przyjechało ponad 125 tysięcy osób uciekających przed wojnami i prześladowaniami. Zostało niespełna 4000 – czyli 3%, którzy starają się przetrwać w nowych warunkach i usamodzielnić. Niskie zasiłki nie starczają nawet na opłatę za mieszkanie. Szukają dorywczych prac- budowlanych, sprzątają, gotują, pilnują. Jeśli już znajdą pracę, są bardzo dobrymi pracownikami. Niesprzyjający w Polsce klimat dla uchodźców sprawia, że mają trudności z wynajęciem jakiegokolwiek godnego mieszkania. Wysokie opłaty, mieszkania bez toalety, prądu, ciepłej wody, wilgoć, dzieci śpiące w kurtkach, grzyb na ścianach to dla nich codzienność.

