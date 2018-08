Wizjer do smartfona POWERUP OKO – czy ma szansę na powodzenie?

Kickstarter to inkubator wielu oryginalnych, ale i nieco dziwacznych pomysłów. Do tego grona zdaje się należeć propozycja firmy POWERUP nazwana OKO – wizjer do smartfona. Sama idea jest bardzo ciekawa, ale pomysł jej realizacji budzi kilka wątpliwości.

Wizjer OKO zaprezentowany w ramach akcji crowdfundingowej na Kickstarterze wygląda jak gogle VR. W założeniu twórców ma pozwalać na intuicyjne kadrowanie podczas fotografowania smartfonem, analogicznie do tradycyjnych aparatów wyposażonych w wizjer. Jego działanie ma być jednak nieco inne, gdyż to akcesorium będzie pozwalało na podglądanie sceny za pomocą obojgu oczu. Ponadto urządzenie ma odizolowywać od silnego oświetlenia, np. w słoneczny dzień, ułatwiając tym samym korzystanie z wyświetlacza, a także zwiększać pewność chwytu urządzenia mobilnego. Jego konstrukcja ma zapobiegać przedostawaniu się do wnętrza akcesorium drobin pyłu i kurzu. Montowanie smartfona ma być również bardzo sprawne i proste.