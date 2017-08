Władze Los Angeles zakazują fotografowania koncertów w publicznym parku

Miasto Los Angeles zakazało robienia zdjęć podczas darmowych koncertów w parku publicznym. Decyzja ta spotkała się z ostrą reakcją środowiska. Wielu znaczących fotografów, dziennikarzy i organizacji broniących praw obywatelskich połączyło siły pisząc list protestacyjny przeciwko nowej polityce miasta.

Pershing Square jest jednoarowym parkiem pubicznym położonym w centrum Los Angeles. Właśnie tam odbywa się The Pershing Square Downtown Stage – otwarta dla publiczności seria koncertów letnich. W tym roku festiwal trwa od 8 lipca do 27 sierpnia.

Fakt, że koncerty są darmowe i dostępne dla wszystkich chętnych w publicznym parku sprawia, że decyzja włodarzy miasta zakazująca rejestrowania i fotografowania wydarzeń budzi konsternację i zdumienie. Oficjalny zapis w regulaminie dotyczący użytkowania kamer i aparatów fotograficznych, który widnieje na stronie festiwalu muzycznego brzmi następująco:

Na specjalną prośbę artysty urządzenia rejestrujące dźwięk i obraz mogą zostać zakazane podczas koncertów w ramach Pershing Square’s Downtown Stage Saturday. Zakaz obejmuje kamery Pro, statywy i trójnogi, kije do selfie, iPady , a także profesjonalny sprzęt do robienia zdjęć oraz rejestrowania obrazu wszelkiego typu. Zapis ten będzie stosowany ściśle do porozumień zawartych w kontraktach z artystami.

Jakkolwiek widniejące w regulaminie sformułowanie ,,profesjonalny sprzęt fotograficzny wszelkiego typu" prawdopodobnie oznacza nagrywanie video przy pomocy kamer z wymiennymi soczewkami jak aparaty fotograficzne, zakaz używania ‘urządzeń do fotografowania" może – w zależności od interpretacji – zabraniać wszystkiego, od smartfonów po kamery kompaktowe.

"NPPA uważa, że ten rodzaj uciążliwych restrykcji stał się zbyt popularny w skali całego kraju" powiedział konsul generalny NPPA Mickey Osterreicher. "To trudne do zrozumienia, że miasto Los Angeles i jego prawnicy mogą wierzyć, iż mają władzę, by zgadzać się w kontraktach na zakaz korzystania z urządzeń audiowizualnych, w tradycyjnie publicznym miejscu, jakim jest Pershing Square, podczas wydarzeń kulturalnych".