Włoski oddział Canona przypadkowo publikuje na swoim Facebooku zdjęcie wykonane bezlusterkowcem Fuji

Historia, która od kilku dni rozbawia środowiska fotograficzne na całym świecie jest doskonałym przykładem na to, że w Internecie nie wolno już wierzyć w nic. Wyobraźcie sobie, że znajdujecie piękne zdjęcie włoskiego krajobrazu wykonane lustrzanką Canona i chcecie ten fakt jakoś wykorzystać. Tymczasem okazuje się, że nie jest to zdjęcie, lecz fotomontaż, a do tego pokaźna jego część została wykonana aparatem bezlusterkowym zupełnie innej marki i wykorzystana bez wiedzy i zgody twórcy. I co teraz?

Czy znacie takie, popularne w światku public-relation powiedzenie "kryzysy w social media zawsze wybuchają w weekendy"? Trudno powiedzieć, czy jest to prawda, ale przedstawiciele firmy Canon we Włoszech z pewnością musieli przez ostatnich kilka dni solidnie główkować – głównie nad tym, co zrobić w obliczu drobnego kryzysu, w jaki sami się wpakowali. Wszystko zaczęło się od zdjęcia pejzażowego Rzymu opublikowanego w zeszłym tygodniu w kilku serwisach społecznościowych na kontach Canon Italia. Zdjęcie to (a raczej jego fragmenty) szybko rozpoznał znany pejzażysta Elia Locardi, ambasador marki Fujifilm i założyciela Dream Photo Tours, którego skrócony przewodnik po najbardziej fotogenicznych miejscach świata mieliśmy przyjemność publikować dwa lata temu.