Włoskie miasteczko Positano wprowadza opłaty od fotografujących i filmujących w celach komercyjnych

Jeżeli komercyjnie wykonujecie zdjęcia i realizujecie filmy za granicą, a zwłaszcza jeśli reprezentujecie branżę reklamową, powinniście bardzo uważać wybierając w celach zawodowych region południowych Włoch. Władze Positano, jednej z najpiękniejszych nadmorskich miejscowości regionu Kampania, wkrótce wprowadzą wysokie opłaty dla fotografów i filmowców realizujących zlecenia w obszarze tej gminy. Ma to na celu zmniejszyć napływ firm pragnących uczynić z Positano tło do swoich kampanii.

Positano, z uwagi na swoje położenie, urokliwe krajobrazy i piękną historyczną zabudowę jest miejscem często odwiedzanym przez przedstawicieli rozmaitych firm, pragnących akurat tam realizować kampanie reklamowe dla swoich marek i produktów lub wykorzystywać wizerunek miejscowości w inny sposób. Już niebawem jednak wszyscy realizujący komercyjne zlecenia na terenie tej gminy będą zmuszeni do ponoszenia wysokich opłat: 1000 euro za wykonywanie zdjęć i 2000 euro za realizację filmów. Wprowadzony zostanie również całkowity zakaz lotów dronami nad miasteczkiem, co uniemożliwi także realizację materiału z powietrza.

