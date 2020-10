Fotografia w podczerwieni i woda na Księżycu

To co kiedyś wydawało się mrzonką, obecnie potwierdzają najnowsze badania - na Księżycu jest woda - Oczywiście to nie znaczy, że dawni astronomowie mieli rację, że czarne plamy na jego powierzchni to morza. Mowa raczej o śladowych ilościach, mimo wszystko jest to sensacyjna wiadomość. Tym bardziej ciekawa, że swój udział w badaniach miało obrazowanie w podczerwieni.



Woda na Księżycu - niecodzienne odkrycie obserwatorium SOFIA NASA wykorzystała swoje latające obserwatorium SOFIA i kamerę rejestrującą w podczerwieni (FORCAST) i odkryła cząsteczki wody na oświeltonej Słońcem powierzchni Księżyca. Po raz pierwszy udało się więc znaleźć oznaki tego, że woda na Srebrnym Globie może występować nie tylko w jego skrajnie zimnych, ciemnych obszarach.