Woda powołana do życia – pomysłowa reklama Gatorade i kulisy jej powstania

Realizacje dużych projektów w większości lub całkowicie za pomocą technik komputerowych (CGI) chyba się już branży reklamowej i filmowej mocno przejadła. Coraz więcej twórców wymyśla złożone projekty i powołuje je do życia z minimalnym wsparciem grafiki komputerowej lub wręcz zupełnie bez jej pomocy i bardzo się tym szczyci. O tym, że jest z czego być dumnym, niech poświadczy najnowsze dzieło studia UNIT9 zrealizowane dla koncernu Gatorade, w którym główną rolę odgrywa ożywiona woda.

Spotkaliście się kiedyś z animacjami i obrazami generowanymi za pomocą ekranów wodnych? To popularna obecnie forma promocji kojarząca się niekiedy z holografią, w której do prezentowania treści z rzutników wykorzystuje się kurtyny wodne. Projektanci kampanii reklamowej nowego napoju elektrolitowego od Gatorade, nazwanego G Active postanowili rozwinąć ten pomysł: stworzyć ujęcia za pomocą samych kropli wody. Realizację tego zadania powierzono uznanemu potentatowi w branży audiowizualnej, studiu UNIT9 . Studio wywiązało się z tego zobowiązania w doprawdy imponujący sposób.

