Wodoszczelny dron Spry – rewolucja w nagrywaniu sportów wodnych

Złym snem wszystkich entuzjastów latania dronem jest sytuacja, w której urządzenie unoszące się nad zbiornikiem wodnym ulega awarii lub na skutek rozładowania akumulatorów albo błędu oprogramowania postanawia w nim wylądować. Wodoszczelny dron Spry sprawi, że piloci dronów będą mogli spać spokojnie. Quadrocopter może zostać po prostu wrzuconym do wody i z jej powierzchni wystartować do lotu. Dron Spry przypadnie zatem do gustu wszystkim miłośnikom sportów wodnych. W połączeniu z wodoszczelnym kontrolerem będą mogli swobodnie nagrywać filmy z powietrza, samemu przebywając w wodzie.

Wodoszczelny dron Spry czyli połączenie dwóch żywiołów Spry jest efektem dwóch lat opracowywania koncepcji przez firmy SwellUSA i Ubran Drones. Na Kickstarterze dobiega końca akcja crowdfundingowa mająca na celu umożliwienie uruchomienia seryjnej produkcji. Okazała się ogromnym sukcesem – główny cel, jakim było zebranie 28 000 USD udało się osiągnąć organizatorom w ciągu 45 minut od rozpoczęcia zbiórki. Obecnie zgromadzona suma wynosi ponad 202 464 USD (na 3 dni przed końcem kampanii).