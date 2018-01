Wojciech Grzędziński wystawił portret Jarosława Kaczyńskiego na aukcję WOŚP. Allegro usunęło zdjęcie, wiemy dlaczego.

Fotograf Wojciech Grzędziński na potrzeby WOŚP wystawił na charytatywną aukcję Allegro portret Jarosława Kaczyńskiego. Serwis usunął aukcję, aby następnie po ingerencji fotografa przywrócić ją z powrotem.



"Pomóż Panu Premierowi, Prezesowi, przyszłemu Emerytowanemu Zbawcy Narodu (w jednej osobie) dołączyć do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezes już się dziwi, że co roku Orkiestra gra i pomaga. Pomóż mu się zdziwić jeszcze bardziej! Pan Prezes ma również inne ukryte zalety. Umieszczony w lodówce działa niczym dieta cud" - napisał Wojciech Grzędziński w opisie swojej charytatywnej aukcji.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem