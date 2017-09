Wojciech Plewiński. Żarliwa ciekawość

Wojciech Plewiński – jeden z czołowych polskich fotografów powojennych – znany jest przede wszystkim jako portrecista, autor zdjęć teatralnych, mody czy twórca legendarnych okładek „Przekroju”. Dorobek Plewińskiego jako reportera jest mniej znany, choć równie znaczący. Po prezentacji jego obszernej części w formie cyfrowego archiwum Fundacja Sztuk Wizualnych zaprezentuje reportaże mistrza na monumentalnej wystawie. Kuratorem ekspozycji, składającej się z blisko 300 oryginalnych i współczesnych odbitek jest Wojciech Nowicki. Wystawa prezentowana jest w krakowskim Muzeum Manggha do 4 października.

Na tle innych fotoreporterów tego okresu Wojciech Plewiński wyróżnia się niezwykle ciepłym podejściem do swoich bohaterów. Jego humor czy ironia nigdy nie są niszczycielskie, poza nielicznymi wyjątkami dominuje w nich sympatia. W swoich zdjęciach Plewiński opowiada zwykle jakąś małą historię: próżno tu szukać wielkich wydarzeń, politycznych masówek lat 50. czy 60., zdjęć ze zjazdów partyjnych czy strajków.

Wojciech Plewiński, urodzony w Warszawie, rocznik 1928, z wykształcenia jest architektem. Studia ukończył w Krakowie, dwa lata po uzyskaniu dyplomu rozpoczął współpracę z "Przekrojem". Trwała ona do końca jego kariery zawodowej (choć fotografować nie przestał do dziś). Jako reportażysta współpracował także z "Tygodnikiem Powszechnym", "Ziemią" czy "Polską".

