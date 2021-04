Zamarznięte budynki w Workucie

Fotograf Arseniy Kotov poświęca się dokumentowaniu zmian w życiu i architekturze Rosji od czasu upadku ZSRR - W związku z tym, w lutym znalazł się w najzimniejszym europejskim mieście - Workucie. Miasto to jest położone około 170 kilometrów od Oceanu Arktycznego. Niegdyś znajdował się w nim jeden z największych i najbardziej wyczerpujących obozów pracy przymusowej. Obecnie jest to niewielkie miasteczko górnicze.



W Workucie temperatury spadają nawet do -45 stopni poniżej zera. Jest to miasto cechujące się tym, że jego populacja kurczy się najszybciej w całej Rosji. Podczas wizyty fotograf zwiedził różne kompleksy mieszkaniowe zbudowane dla robotników, z których wiele zostało opuszczonych po zamknięciu kopalni. W szczególności jedna z budowli ukazuje postępującą degradację miasteczka. Pięciokondygnacyjny budynek jest niemal w całości pokryty długimi soplami lodu i zasypany śniegiem. Przez śnieg wyglądają relikty dawnych czasów i niebieska farba, którą zostały pomalowane ściany.

