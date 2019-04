Poznaj wyniki World Press Photo 2019 - John Moore z tytułem fotografa roku

World Press Photo to jeden z najważniejszych konkursów fotograficznych na świecie i zdecydowanie najważniejszy wśród tych adresowanych do fotoreporterów. Zdobycie w nim nagrody gwarantuje fotografom ogromny prestiż. Jednakże jego finał to nie tylko zbiór zdumiewających, doskonałych technicznie i często wstrząsających zdjeć, ale również podsumowanie sytuacji na świecie w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jak co roku zamieszczamy zestawienie wyróżnionych prac wzbogacone o komentarze i opisy przedstawionych na nich sytuacji oraz wykorzystany do ich wykonania sprzęt wraz z parametrami ekspozycji.

Poznaj laureatów World Press Photo 2019 Zdjęcie roku (World Press Photo of the Year 2019) Dziewczynka płacząca na granicy Autor: John Moore