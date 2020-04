Poznaj wyniki World Press Photography of the Year 2020 - wśród zwycięzców Polak

Konkurs fotograficzny World Press Photography of the Year jest jednym z najważniejszych na świecie i z pewnością wzbudza największe emocje. Właśnie poznaliśmy listę laureatów i nagrodzonych zdjęć w edycji 2020. Niezwykle nobilitujący tytuł fotografa roku i zdjęcia roku otrzymała praca japońskiego fotografa Yasuyoshi Chiby.



Yasuyoshi Chiba wykonał zdjęcie zatytułowane "Prosty głos" (Straight Voice - warto zwrócić uwagę, iż słowo "straight" znaczy także szczery, uczciwy), które przedstawia młodego mężczyznę recytującego poezję oświetlonego przez latarki smartfonów. Jak wspomina autor zdjęcia "ten moment był jedynym pokojowym protestem w trakcie mojego pobytu". Yasuyoshi Chiba dodaje, iż odczuwał "niepokonaną solidarność, która była jak płonący żar".

W tym słynnym konkursie fotograficznym wyróżniono także fotografów w kategorii World Press Photo Story of the Year. W tej kategorii tytuł trafił do Romaina Lauendeau, który przedstawia młodych mężczyzn z Algerii, którym udało się zainicjować największy ruch protestacyjny w tym kraju od dziesięcioleci.

Bardzo duże wyróżnienie spotkało również Polaka Tomka Kaczora. Fotograf reprezentujący Gazetę Wyborczą został zwycięzcą w kategorii Portret. Wykonał zdjęcie 15-letniej Ormianki, która dopiero co obudziła się ze stanu katatonicznego. Dziewczyna siedzi na wózku inwalidzkim obok swoich rodziców w ośrodku dla uchodźców w Podkowie Leśnej w Polsce w czerwcu 2019 roku.

Poniżej możesz zobaczyć nagrodzone zdjęcia w poszczególnych kategoriach.

World Press Photography of the Year 2020 - zdjęcie roku

fot. Yasuyoshi Chiba / Japonia

Zdjęcia wyróżnione w kategorii Zdjęcie roku

fot. Mulugeta Ayene / Etiopia

Rozpacz bliskich, którzy stracili swoich krewnych w katastrofie lotu ET302 linii lotniczych Ethiopian Airlines dnia 14 marca 2019 roku.

fot. Ivor Prickett / Irlandia

Osiemnastoletni Ahmed Ibrahim jest żołnierzem Syryjskich Sił Demokratycznych i został poważnie ranny w starciach. Jego dziewczyna początkowo nie chciała go odwiedzić, czując przerażenie z powodu odniesionych przez jej chłopaka ran. Ostatecznie za namową pielęgniarki zdecydowała się spotkać ze swoim ukochanym. Zdjęcie zostało wykonane 20 października 2019 roku w Al-Hasakah w Syrii.

Zwycięzca i wyróżnieni w kategorii Problemy współczesne

fot. Nikita Teryoshin / Rosja

Biznesmen chowa parę granatników przeciwpancernych pod koniec kolejnego dnia wystawy mającej miejsce w trakcie Międzynarodowej Wystawy i Konferencji Obronnej (IDEX) w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dnia 18 lutego.

fot. Sean Davey / Australia

W Bega w Nowej Południowej Walii w Australii utworzono tymczasowe centrum ewakuacyjne dla osób uciekających przed pożarami buszu. Abigail Ferris (dziewczynka pośrodku w masce) bawi się ze swoimi koleżankami i kolegami 31 grudnia 2019 roku.

fot. Mark Peterson / USA

Dnia 20 kwietnia 2019 członkowie nacjonalistycznej grupy Shield Wall Network świętują z okazji rocznicy urodzin Adolfa Hitlera. Zdjęcie zostało wykonane nad jeziorem Dardanelle w stanie Arkansas w USA dnia 20 kwietnia 2019 roku.

Zwycięzca w kategorii Środowisko

fot. Esther Horvath / Węgry

Niedźwiedzie polarne zbliżają się do sprzętu umieszczonego przez naukowców z Polarstern - statku, który jest częścią ekspedycji naukowej badającej konsekwencje zmian klimatu na terenach arktycznych. Zdjęcie zostało wykonane w środkowej części Oceanu Arktycznego dnia 10 października 2019 roku.

fot. Noah Berger / USA

Widok z lotu ptaka na walczących z pożarem strażaków w pobliżu miasta Brentwood w Kalifornii w USA dnia 3 sierpnia 2019 roku.

fot. Frederic Noy / Francja

Nad Jeziorem Wiktorii w Afryce rybak przygotowuje swoją łódź, którą wyruszy na połów ryb.

Zwycięzca w kategorii Natura

fot. Alain Schroeder / Belgia

Ciało miesięcznego orangutana leży na podkładzie chirurgicznym zespołu ratowniczego pracującego w pobliżu miasta Subulussalam na Sumatrze w Indonezji. Młode zmarło wkrótce po tym, jak zostało znalezione wraz ze swoją ranną matką na plantacji oleju palmowego. Zdjęcie zostało wykonane dnia 10 marca 2019 roku.

fot. Alejandro Prieto / Meksyk

Przy ścianie oddzielającej USA od Meksyku stoi ptak z gatunku kukawka kalifornijska. Zdjęcie zostało wykonane dnia 28 kwietnia 2019 roku w Naco w Arizonie w USA.

fot. Antonio Pizzaro Rodriguez / Hiszpania

Spłoszone strzałem myśliwych dwa rysie iberyjskie walczą ze sobą. Zdjęcie zostało wykonane w pobliżu Aznalcázar w Hiszpani dnia 3 stycznia 2019 roku.

Zwycięzca w kategorii Portrety

fot. Tomek Kaczor / Polska

fot. Lee-Ann Olwage / Południowa Afryka

Shisanyama to wspólnota kobiet, które gotują i sprzedają mięso. Widoczna na fotografii Belinda Qaqamba Ka-Fassie jest aktywistką i rysowniczką. Zdjęcie zostało wykonane w małym miasteczku Khayelistha, które jest położone na Cape Flats w pobliżu Cape Town w Południowej Afryce.

fot. Alon Skuy / Południowa Afryka

Profesjonalny tancerz Musa Motha zajmuje się swoją pasją pomimo faktu poruszania się o kulach. Na powyższej fotografii pozuje po zakończonym treningu w Newton w Johannesburgu w RPA.

Zwycięzca w kategorii Sport

fot. Mark Blinch / USA

Kawhi Leonard (kucający po środku kadru) z Toronto Raptors patrzy, jak jego zwycięski rzut trafia do siatki w meczu przeciwko Philadelphia 76 w 7 meczu finałów NBA. Zdjęcie zostało wykonane w Scotiabank Arena w Toronto w Kanadzie dnia 12 maja 2019 roku.

fot. Silvia Izquierdo / Peru

Fani brazylijskiej drużyny piłkarskiej Flamengo oglądają finał Copa Libertadores na stadionie Maracana. Ich radość jest spowodowana zdobyciem bramki przez Gabriela Barbosa w meczu z broniącą tytuł drużyną River Plate z Argentyny. Zdjęcie zostało wykonane dnia 23 listopada 2019 roku w Rio de Janeiro w Brazylii.

fot. Oli Scarff / Wielka Brytania

Wielka feta zorganizowana po zdobyciu przez Liverpool mistrzostwa w Lidze MIstrzów UEFA. W finale drużyna ta pokonała Tottenham Hotspur. Zdjęcie zostało wykonane dnia 2 czerwca 2019 roku.

Zwycięzca w kategorii Wiadomości ogólne

fot. Farouk Batiche / Niemcy

Studenci walczą z policją w trakcie demonstracji antyrządowej w Algierze w Algierii w dniu 21 maja 2019 roku.

fot. Alessio Mamo / Włochy

W obozie dla uchodźców Al-Hol w północnej Syrii Rosjanka niesie swoje dziecko do prowizorycznego szpitala The Annex. Zdjęcie powstało dnia 14 listopada 2019 roku.

fot. Ricard Garcia Vilanova / Hiszpania

Po wystrzeleniu przez siły rządowe gazu łzawiącego i granatów dymnych w kierunku protestujących w Bagdadzie w Iraku wielu z nich ucierpiało. Na zdjęciu widać jednego z protestujących, który stracił przytomność i jest wspierany przez swojego towarzysza. Zdjęcie została wykonane dnia 15 listopada 2019 roku.