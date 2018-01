WOŚP: DJI partnerem technologicznym XXVI Finału

Firma DJI, która jest światowym liderem w produkcji dronów cywilnych oraz technologii obrazowania lotniczego, wraz z autoryzowanym polskim dystrybutorem – firmą Dilectro DJI - dołączyli do 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako oficjalni partnerzy technologiczni. Firmy będą brały udział 14 stycznia w głównym wydarzeniu Finału WOŚP organizowanym pod Pałacem Kultury w Warszawie, a także przekażą sprzęt do użytku Fundacji oraz na publiczną licytację.

Dla wszystkich, którzy tego dnia odwiedzą miasteczko WOŚP, DJI otworzy swój namiot, wypełniony najnowocześniejszym sprzętem. Będzie to niezwykła okazja dla mieszkańców Warszawy, by poznać bliżej najnowocześniejsze drony na świecie, możliwości ich zastosowania a także dowiedzieć się o tym jak bezpiecznie z nich korzystać.

